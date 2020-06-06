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12:43   6 Июня 2020
Экономика

Банк России сообщил об увеличении продаж коллекторам просроченных долгов в МФО

Банк России сообщил об увеличении продаж коллекторам просроченных долгов в МФО

Количество продаж микрофинансовыми организациями (МФО) просроченных кредитов коллекторам увеличилось в мае, говорится в опубликованном на сайте Банка России документе "Тенденции на рынке МФО в марте-мае 2020 года".

Как отмечает регулятор, портфель займов продолжает сокращаться. На начало мая сокращение составило 5%, что связано с возобновлением процедур по частичной продаже задолженности.

Избавляясь от "плохих долгов", микрофинансовые учреждения могут не тратиться на создание резервов. Учитывая, что с началом кризиса коллекторы повысили цены на такие кредиты, резкое сокращение портфеля микрозаймов могло произойти за счет продажи долгов с просрочками коллекторам, уточнили в Центробанке. 

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Автор: Ирина Большунова
#кредиты #банк россии #мфо

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