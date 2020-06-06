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12:39   6 Июня 2020
Общество

Минкомсвязь планирует несколько спецрейсов по вывозу россиян 6 июня

Минкомсвязь планирует несколько спецрейсов по вывозу россиян 6 июня

Минкомсвязь РФ организовала еще два вывозных рейса для граждан, которые находятся за рубежом во время пандемии коронавирусной инфекции. Самолеты доставят людей домой 6 июня.

Специальные рейсы прибудут в Россию из Ташкента и Бангкока. Они доставят людей в Новосибирск и Владивосток. Прямое авиасообщение между странами было закрыто еще 27 марта из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Исключения составляют только вывозные перелеты, грузовые перевозки и перегоны самолетов для технического обслуживания.

Число пациентов в России, которые выздоровели после диагноза "коронавирусная инфекция", практически сравнялось с количеством новых случаев. За последние сутки из больниц выписали 8708 граждан, а выявили — 8855 случаев, передает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россияне #спецрейс #коронавирус

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