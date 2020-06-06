Минченко предсказал новую волну протестов в США в ноябре

Массовые протесты и беспорядки, которые сегодня проходят в разных городах США, могут повториться осенью. Такое мнение озвучил руководитель холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

По мнению политолога, сейчас протестные движения в Соединенных Штатах сойдут на нет. С одной стороны их подавят силовыми методами, с другой — население попросту устанет от этого, пишет Sputnik.

Минченко отметил, что происходящее сейчас в США является репетицией перед ноябрем. Осенью, с большой долей вероятности, следует ожидать повторения массовых протестов, так как проигравшая сторона на выборах президента будет пытаться оспорить результаты голосования.

В качестве примера эксперт привел 2016 год, который сопровождался затяжными уличными акциями после победы Дональда Трампа. Однако в 2020 году подобные протесты могут оказаться куда серьезнее и масштабнее.