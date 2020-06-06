Нарышкин назвал решение Праги о высылке российских дипломатов подлой провокацией

Решение Чехии о высылке дипломатов РФ является гнусной и подлой провокацией, заявил глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, ответ со стороны Российской Федерации на действия чешских властей обязательно последует, пишет РИА Новости. В МИД РФ также назвали высылку двух российских дипломатов из Праги недружественным шагом, на который обязательно будет "адекватный ответ".

Уточним, что отношения России и Чехии ухудшились после того, как власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Коневу, под командованием которого город был освобожден от нацистов в мае 1945 года.