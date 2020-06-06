Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 8,7 тыс. человек с коронавирусом выздоровели в России

Более 8,7 тыс. человек с коронавирусом выздоровели в России

 Минкомсвязь планирует несколько спецрейсов по вывозу россиян 6 июня

Минкомсвязь планирует несколько спецрейсов по вывозу россиян 6 июня
Банк России сообщил об увеличении продаж коллекторам просроченных долгов в МФО

Банк России сообщил об увеличении продаж коллекторам просроченных долгов в МФО

 Минченко предсказал новую волну протестов в США в ноябре

Минченко предсказал новую волну протестов в США в ноябре
Трамп решил победить расизм усилением экономики, и уходит от ответов

Трамп решил победить расизм усилением экономики, и уходит от ответов

 Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией
Более 8,7 тыс. человек с коронавирусом выздоровели в России

Более 8,7 тыс. человек с коронавирусом выздоровели в России

 Минкомсвязь планирует несколько спецрейсов по вывозу россиян 6 июня

Минкомсвязь планирует несколько спецрейсов по вывозу россиян 6 июня
Банк России сообщил об увеличении продаж коллекторам просроченных долгов в МФО

Банк России сообщил об увеличении продаж коллекторам просроченных долгов в МФО

 Минченко предсказал новую волну протестов в США в ноябре

Минченко предсказал новую волну протестов в США в ноябре
Трамп решил победить расизм усилением экономики, и уходит от ответов

Трамп решил победить расизм усилением экономики, и уходит от ответов

 Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией
12:36   6 Июня 2020
Экономика

Минфин Украины: новое соглашение с МВФ не предусматривает увеличение тарифов на газ

Минфин Украины: новое соглашение с МВФ не предусматривает увеличение тарифов на газ

Новый меморандум, заключенный между Киевом и Международным валютным фондом (МВФ), не предусматривает очередное увеличение тарифов на услуги ЖКХ для населения. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Так он прокомментировал заявления некоторых депутатов о том, что МВФ требует от украинских властей поднять цены на газ и отопление. Как отметил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, информация о повышении тарифов не соответствует действительности.

Кроме того, Марченко подчеркнул, что сотрудничество Украины и МВФ в рамках нового договора позволит снизить цену на голубое топливо для населения благодаря полному переходу на рыночное ценообразование.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#украина #мвф #марченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...