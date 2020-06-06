Минфин Украины: новое соглашение с МВФ не предусматривает увеличение тарифов на газ

Новый меморандум, заключенный между Киевом и Международным валютным фондом (МВФ), не предусматривает очередное увеличение тарифов на услуги ЖКХ для населения. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Так он прокомментировал заявления некоторых депутатов о том, что МВФ требует от украинских властей поднять цены на газ и отопление. Как отметил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, информация о повышении тарифов не соответствует действительности.

Кроме того, Марченко подчеркнул, что сотрудничество Украины и МВФ в рамках нового договора позволит снизить цену на голубое топливо для населения благодаря полному переходу на рыночное ценообразование.