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12:15   6 Июня 2020
Происшествия

Хулиганы избили чиновника в Ялте из-за замечания

Хулиганы избили чиновника в Ялте из-за замечания

Помощник главы местной администрации поругался с группой нарушителей общественного покоя, в итоге конфликт перерос в драку. После инцидента чиновнику понадобилась помощь врачей. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как пишут местные СМИ, драка произошла якобы из-за того, что чиновник сделал замечание мужчинам, которые на высокой скорости разъезжали по улице. В итоге агрессивно настроенные парни стали драться, мужчина оказал им сопротивление, однако получил несколько тяжелых ударов. Хулиганы скрылись с места происшествия, бросив свои автомобили.

РИА Новости Крым сообщает, что помощник главы администрации занимается спортом и является вице-президентом Федерации бокса города Ялты.

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Автор: Юлия Яковлева
#крым #драка #чиновник #хулиганы #ялта

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