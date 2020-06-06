Хулиганы избили чиновника в Ялте из-за замечания

Помощник главы местной администрации поругался с группой нарушителей общественного покоя, в итоге конфликт перерос в драку. После инцидента чиновнику понадобилась помощь врачей. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как пишут местные СМИ, драка произошла якобы из-за того, что чиновник сделал замечание мужчинам, которые на высокой скорости разъезжали по улице. В итоге агрессивно настроенные парни стали драться, мужчина оказал им сопротивление, однако получил несколько тяжелых ударов. Хулиганы скрылись с места происшествия, бросив свои автомобили.

РИА Новости Крым сообщает, что помощник главы администрации занимается спортом и является вице-президентом Федерации бокса города Ялты.