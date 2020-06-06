Проголосовать за поправки к Конституции РФ дистанционно смогут более 65 тысяч москвичей

Желание стать участниками электронного голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве высказало 65 058 человек. Люди отправили соответствующие заявки порталах местной администрации.

Отдать голос таким образом сможет любой москвич старше 18 лет и с постоянной регистрацией. Для этого ему нужно отправить запрос через портал mos.ru или "Госуслуги". Система поможет гражданину заполнить все необходимые поля. Это будет сделано за счет информации, предоставленной в личном кабинете.

Регистрация на электронное голосование началась накануне, 5 июня. Услуга доступна для жителей Москвы и Нежегородской области. Для участия необходимо иметь аккаунт на портале "Госуслуг". Подать заявку можно будет до 14:00 21 июня, передает телеканал "360".

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации пройдет в период с 25 июня по 1 июля этого года. Даты ранее утвердил президент страны Владимир Путин. В числе нововведений ежегодная индексация пенсий, доступное и качественное медицинское обслуживание, адресная социальная поддержка граждан.