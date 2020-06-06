Минобороны РФ отправило более 130 военных для развертывания полевого госпиталя в Чите

Военнослужащие Восточного военного округа развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь в Чите, чтобы помочь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.

По информации оборонительного ведомства, военнослужащие развернут госпиталь на 100 коек. Личный состав одного из соединений Восточного военного округа совершил марш на штатной технике, начавшийся из Республики Бурятия. Протяженность марша составила более 700 километров.

На данный момент военнослужащие прибыли в город Чита и приступили к развертыванию мобильного госпиталя. Кроме этого, радиационная, химическая и биологическая бригады обработали автомобильную технику. Прибывшая колонна насчитывает более 130 военных, среди которых 72 медика, а также 31 единицы специальной военной техники.

Добавим, что президент России Владимир Путин ранее предложил внести в Основной закон страны важные поправки. Так, глава государства считает необходимым закрепить в Конституции положения о качестве и доступности медицинской помощи, что стало еще более актуально в период пандемии коронавируса. Россияне смогут поддержать идею, если проголосуют за эту и многие другие важные поправки в период с 25 июня по 1 июля.