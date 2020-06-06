Трамп решил победить расизм усилением экономики, и уходит от ответов

Усиление экономики США не решит расовые проблемы, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, заочно возражая Дональду Трампу, который заявил об обратном на пресс-конференции в Белом доме.

«Трамп противоречит сам себе. Если Америка уже сильна в экономическом плане, то почему расовые проблемы никуда не ушли? Если усиление экономики до сих пор не помогло, а, скорее, только обострило проблемы, то почему будет по-другому? Сейчас для такого заявления нет оснований», — рассуждает специалист.

По мнению американского президента, если «сильнейшая экономика станет еще сильнее», социальная разобщенность исчезнет.

«Это лучшее, что может случиться для расовых отношений, для афроамериканцев, для американцев азиатского происхождения, для латиноамериканцев, для женщин, для всех. <…> Вот каков мой план: у нас будет сильнейшая в мире экономика, и она будет еще сильнее».

Решить проблему расизма в Штатах поможет не улучшение экономики, а, например, отмена Obamacare — программы медицинского страхования, разработанной еще администрацией президента Барака Обамы, говорит Брутер. Изначально программа была придумана для предоставления обслуживания тем, кто не имеет возможности оплачивать дорогие коммерческие страховки и реформирования системы здравоохранения.

Результат получился абсолютно противоположный: расходы американцев на медобслуживание выросли на 5,3 процента, а Верховный суд США даже признал некоторые пункты Obamacare несоответствующими конституции.

«Эта программа увеличила дистанцию между богатой и бедной Америкой. Трамп должен это понимать. Все инициативы, которые делают богатых людей богаче, а бедных беднее, только разжигают расовые проблемы. Афроамериканцы – это, в основном, бедные люди», — добавил специалист.

Бедность темнокожего населения не дает возможности противостоять эпидемии коронавируса, и здесь кроется еще одно противоречие. Свое решение расового вопроса Трамп представил после заявления о снятии ограничительных мер в США. В стране по-прежнему огромное количество зараженных, а афроамериканцы не имею средств, чтобы обратиться даже на первичный прием к врачу.

Когда один из репортеров на пресс-конференции спросил Трампа, как именно усиление экономики поможет решению расового вопроса, президент не стал отвечать. Журналистку другого издания он назвал «нечтом» за то, что она поинтересовалась о растущем уровне безработицы среди афроамериканцев.