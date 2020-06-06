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12:04   6 Июня 2020
Политика

Пушков предсказал ухудшение отношений между Германией и США из-за газа

Пушков предсказал ухудшение отношений между Германией и США из-за газа

Отношения между Берлином и Вашингтоном могут ухудшиться еще сильнее из-за нападок со стороны американцев, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2", заявил российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

По его словам, немецкое правительство может ввести санкции на американский газ, если США продолжат оказывать давление и препятствовать строительству "Северного потока — 2", пишет РИА Новости.

В 2019 году американская сторона ввела ограничительные меры в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода. В России считают, что смогут завершить проект самостоятельно, используя собственные ресурсы.

В США ранее сообщили о подготовке новых санкций против "Северного потока — 2", аргументируя это тем, что строительство газопровода представляет собой "угрозу национальной безопасности", передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #санкции #северный поток-2

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