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12:04   6 Июня 2020
Общество

В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса

В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса

Представители Министерства здравоохранения Российской Федерации официально зарегистрировали новый препарат от COVID-19.

Зарегистрированный для лечения осложнений коронавирусной инфекции Минздравом РФ препарат разработали специалисты международной биотехнологической компании Biocad. По данным оперштаба от 6 июня, в России выявлено более 458 тысяч пациентов с COVID-19.

С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин. В поправках предлагается, в частности, закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания граждан, обязательную ежегодную индексацию пенсий и не только.

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Автор: Яна Либерман
#препарат #минздрав #пандемия #коронавирус

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