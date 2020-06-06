В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса

Представители Министерства здравоохранения Российской Федерации официально зарегистрировали новый препарат от COVID-19.

Зарегистрированный для лечения осложнений коронавирусной инфекции Минздравом РФ препарат разработали специалисты международной биотехнологической компании Biocad. По данным оперштаба от 6 июня, в России выявлено более 458 тысяч пациентов с COVID-19.

С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин. В поправках предлагается, в частности, закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания граждан, обязательную ежегодную индексацию пенсий и не только.