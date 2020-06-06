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11:55   6 Июня 2020
Экономика

Эксперты Sohu объяснили отказ Китая от госдолга США обесцениванием доллара

Эксперты Sohu объяснили отказ Китая от госдолга США обесцениванием доллара

Китайские инвесторы торопятся избавиться от американских активов, продавая гособлигации и недвижимость в ответ на политику ФРС США, которая запустила печатный станок в попытке победить кризис, отмечают аналитики издания Sohu.

По их наблюдениям, текущий экономический кризис в Соединенных Штатах оказался одним из самых тяжелых в новейшей истории страны, что подтверждает политика Федеральной резервной системы, отвечающей за эмиссию валюты, передает "ПолитРоссия".

Весной 2020 года США напечатали более 2 трлн долларов, в результате чего произошел резкий рост госдолга. Поэтому иностранные инвесторы спешат избавиться от американских активов. Китайские финансисты выставили на продажу все возможные активы, включая гособлигации и дорогостоящую недвижимость в США, что свидетельствует о потери их доверия к американской экономике.

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Автор: Яна Либерман
#китай #доллар #госдолг сша #экономика сша

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