Эксперты Sohu объяснили отказ Китая от госдолга США обесцениванием доллара

Китайские инвесторы торопятся избавиться от американских активов, продавая гособлигации и недвижимость в ответ на политику ФРС США, которая запустила печатный станок в попытке победить кризис, отмечают аналитики издания Sohu.

По их наблюдениям, текущий экономический кризис в Соединенных Штатах оказался одним из самых тяжелых в новейшей истории страны, что подтверждает политика Федеральной резервной системы, отвечающей за эмиссию валюты, передает "ПолитРоссия".

Весной 2020 года США напечатали более 2 трлн долларов, в результате чего произошел резкий рост госдолга. Поэтому иностранные инвесторы спешат избавиться от американских активов. Китайские финансисты выставили на продажу все возможные активы, включая гособлигации и дорогостоящую недвижимость в США, что свидетельствует о потери их доверия к американской экономике.