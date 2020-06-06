Адвокат попросил пенсионеров не отвечать на звонки с незнакомых номеров

Пожилым людям не стоит брать трубку, когда звонит незнакомый номер, ведь отследить мошенников и вернуть похищенные деньги очень трудно. Об этом «Политике Сегодня» рассказал управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.

«В основном, такие мошенники находятся в исправительных лагерях, это все идет оттуда. Бороться с ними очень трудно, я это хорошо знаю по своей юридической практике. Нужно рассказывать людям, что есть вот такие мошенники, а пенсионерам нужно не отвечать на звонки и перезванивать по телефонам, которые им известны», — объяснил юрист.

Пенсионном фонде РФ (ПФР) заявил о новых видах мошенничества: пожилым людям звонят и представляются сотрудниками фонда, после чего просят указать номер личного счета для начисления положенных выплат. Также рассылаются СМС-сообщения с указанием сайта, который маскируется под Госуслуги.

ПФР сообщает, что количество обращений граждан с жалобами на «перерасчет пенсий» резко выросло. Средняя сумма перерасчет составляет 50 рублей, а за подготовку заявлений и юридическое сопровождение мошенники берут от 20 до 900 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что пенсионеров могут попросить перевести деньги на сторонний банковский счет якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев заявил, что работники госведомтсв не запрашивают персональные данные по телефону. В ситуациях с мошенниками нужно немедленно обращаться в полицию.