Украина утомила Европу и США, поэтому они могут использовать текущий кризис и пандемию как повод отделаться от Киева, заявил волонтер Александр Жучковский.

Волонтер рассказал, что усталость ЕС и США от Украины очень заметна. Киев себя ведет как настырный родственник, сравнивает Жучковский. Украина старается обратить на себя внимание, что-то выпрашивает, но при этом ей не рады ни в Европе, ни в Америке. Однако им и отказать Киеву неудобно, и содержать не хочется, утверждает волонтер.

Жучковский предположил, что Европа и США могут использовать экономический и политический кризис и пандемию, чтобы отделаться от Киева, пишет "ПолитНавигатор".