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Минкомсвязь планирует несколько спецрейсов по вывозу россиян 6 июня
Банк России сообщил об увеличении продаж коллекторам просроченных долгов в МФО

Банк России сообщил об увеличении продаж коллекторам просроченных долгов в МФО

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11:33   6 Июня 2020
Политика

Жучковский назвал Украину "настырным родственником" Европы

Жучковский назвал Украину "настырным родственником" Европы

Украина утомила Европу и США, поэтому они могут использовать текущий кризис и пандемию как повод отделаться от Киева, заявил волонтер Александр Жучковский.

Волонтер рассказал, что усталость ЕС и США от Украины очень заметна. Киев себя ведет как настырный родственник, сравнивает Жучковский. Украина старается обратить на себя внимание, что-то выпрашивает, но при этом ей не рады ни в Европе, ни в Америке. Однако им и отказать Киеву неудобно, и содержать не хочется, утверждает волонтер.

Жучковский предположил, что Европа и США могут использовать экономический и политический кризис и пандемию, чтобы отделаться от Киева, пишет "ПолитНавигатор".

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Автор: Руслан Неглинный
#европа #украина

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