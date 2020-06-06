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11:24   6 Июня 2020
Армия

СМИ: глава Палаты представителей Ливии прибудет с визитом в Россию

СМИ: глава Палаты представителей Ливии прибудет с визитом в Россию

Председатель Палаты представителей Ливии, заседающей в Тобруке, Агила Салех прибудет в Россию для обсуждения политического урегулирования ливийской ситуации, пишут СМИ.

Салех проведет сегодня, 6 июня, встречу с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире, после чего направится в Москву для проведения консультаций с российской стороной, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Палате представителей. Уточняется, что визит главы Палаты представителей Ливии в РФ ожидается в это воскресенье.

Председатель легитимного парламента Ливии предложил новый способ мирного решения кризиса в стране в конце апреля нынешнего года. Салех представил дорожную карту, в которую входит несколько шагов. В частности, предлагается проведения выборов представителей от трех исторических областях государства — Триполитании, Киренаике и Фецанне, которые затем войдут в Президентский совет, состоящий из главы и двух заместителей. Он также обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой оказать поддержку в реализации инициативы.

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Автор: Яна Либерман
#россия #ливия #палата представителей

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