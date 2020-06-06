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 Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"

Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"
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11:23   6 Июня 2020
Политика

Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"

Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"

Алгоритм социальной сети Twitter показывает аккаунт американского президента Дональда Трампа при поиске слова "расист".

Администрация социальной сети прокомментировала подобный инцидент и сообщила, что виной всему является алгоритм ресурса, который выдает страницу главы Белого дома при поиске вместе с часто используемыми ключевыми словами.

Стоит отметить, что Дональд Трамп признался в желании закрыть социальную сеть Twitter. Сложившуюся с "расистом" ситуацию президент США пока не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Twitter негативно отреагировали на указ Дональда Трампа об регулирование деятельности соцсетей.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #twitter

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