Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"

Алгоритм социальной сети Twitter показывает аккаунт американского президента Дональда Трампа при поиске слова "расист".

Администрация социальной сети прокомментировала подобный инцидент и сообщила, что виной всему является алгоритм ресурса, который выдает страницу главы Белого дома при поиске вместе с часто используемыми ключевыми словами.

Стоит отметить, что Дональд Трамп признался в желании закрыть социальную сеть Twitter. Сложившуюся с "расистом" ситуацию президент США пока не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Twitter негативно отреагировали на указ Дональда Трампа об регулирование деятельности соцсетей.