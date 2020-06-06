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11:01   6 Июня 2020
Общество

Северный флот РФ с начала будущего года обретет статус военного округа

Северный флот РФ с начала будущего года обретет статус военного округа

Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении территории страны. Документ фактически наделяет статусом военного округа Северный флот.

Указ о военно-административном делении территории РФ подписал сегодня президент страны Владимир Путин. Согласно документу, с 1 января 2021 года Северный флот получит статус военного округа и станет пятым по счету подобным объектом страны.

Северный флот будет находиться в рамках границ Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Границы Южного, Восточного и Центрального округов, согласно указу, не поменяются.

Ранее в Минобороны РФ приветствовали решение приравнять отдельно действующий флот к военному округу. Там заявили, что это позволит усовершенствовать взаимодействие при решении оборонных задач в Арктике.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #северный флот #деление

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