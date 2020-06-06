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10:43   6 Июня 2020
Политика

Число пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось на 8855 за сутки

Число пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось на 8855 за сутки

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 8855 за последние сутки в 84-х регионах. Из них почти 40% протекают без проявления клинических симптомов. За это же время 197 человек скончались.

Всего на территории РФ зарегистрировано 458 689 пациентов с COVID-19 в 85-ти регионах, из которых 221 388 выздоровели и 5725 скончались.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что стране удалось избежать дефицита средств индивидуальной защиты для сотрудников медицинского персонала в период пандемии коронавируса. По его словам, российские производства проявили себя крайне ответственно, развернув оперативную работу по изготовлению СИЗ.

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Автор: Яна Либерман
#россия #COVID-19

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