Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров внести разработку и создание лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции в государственную программу развития геномных центров, сообщили в Кремле.

Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Одна из важнейших инициатив предлагает законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины.