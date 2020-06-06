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 Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров

Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров
Жучковский назвал Украину "настырным родственником" Европы

Жучковский назвал Украину "настырным родственником" Европы

 Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"

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10:27   6 Июня 2020
Общество

Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров

Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров внести разработку и создание лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции в государственную программу развития геномных центров, сообщили в Кремле.

Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.  Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Одна из важнейших инициатив предлагает законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #кабинет министров #коронавирус

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