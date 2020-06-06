Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Северный флот РФ с начала будущего года обретет статус военного округа

Северный флот РФ с начала будущего года обретет статус военного округа

 Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров

Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров
Жучковский назвал Украину "настырным родственником" Европы

Жучковский назвал Украину "настырным родственником" Европы

 Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"

Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"
Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

 Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа

Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа
Северный флот РФ с начала будущего года обретет статус военного округа

Северный флот РФ с начала будущего года обретет статус военного округа

 Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров

Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров
Жучковский назвал Украину "настырным родственником" Европы

Жучковский назвал Украину "настырным родственником" Европы

 Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"

Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"
Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

 Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа

Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа
10:12   6 Июня 2020
Политика

Зеленский и Меркель обсудили договоренности "нормандской четверки"

Зеленский и Меркель обсудили договоренности "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель выполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки". Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Зеленский отметил, что Меркель является настоящим другом для его страны. Обе стороны твердо высказались о необходимости выполнения всех договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет РИА Новости.

По словам украинского президента, эффективное следование соглашениям послужит дальнейшим поводом для встречи на саммите в Берлине, что является приоритетной задачей для Украины.

В Верховной раде Украины ранее заявили, что украинская сторона может выйти из Минских соглашений по политическому праву, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#донбасс #меркель #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...