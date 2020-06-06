Зеленский и Меркель обсудили договоренности "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель выполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки". Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Зеленский отметил, что Меркель является настоящим другом для его страны. Обе стороны твердо высказались о необходимости выполнения всех договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет РИА Новости.

По словам украинского президента, эффективное следование соглашениям послужит дальнейшим поводом для встречи на саммите в Берлине, что является приоритетной задачей для Украины.

В Верховной раде Украины ранее заявили, что украинская сторона может выйти из Минских соглашений по политическому праву, передает телеканал "360".