Онищенко высказался по поводу электронного голосования по поправкам к Конституции РФ

Принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ этим летом можно будет в режиме онлайн. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился своим мнением по поводу электронного голосования.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет практически в середине лета, обратил внимание Онищенко в беседе с корреспондентом "КП-Санкт-Петербург". По словам депутата, большая часть москвичей живет за пределами КАДа.

"Посмотрим, проверим", — поделился Онищенко ожиданиями от электронного голосования.

Собеседник издания признался, что уже трижды проголосовал за поправки в Госдуме как депутат, и намерен проголосовать еще раз как гражданин РФ. Регистрация на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ началась 5 июня, передает телеканала "360". Среди подготовленный российским правительством дополнений к конституции значатся защита прав детей, ежегодная индексация пенсий и многие другие поправки. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.