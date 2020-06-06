Путин поручил ввести курсы по генетике в российских школах

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится с 25 июня по 1 июля. Соответствующий документ был утвержден Владимиром Путиным. В поправках к Основному закону страны предлагают закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. Также среди предложений значится ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.