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 Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров

Путин поручил Кабмину внести разработку лекарств от COVID-19 в программу геномных центров
Жучковский назвал Украину "настырным родственником" Европы

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 Twitter выдает аккаунт Трампа при поиске слова "расист"

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10:02   6 Июня 2020
Политика

Путин поручил ввести курсы по генетике в российских школах

Путин поручил ввести курсы по генетике в российских школах

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится с 25 июня по 1 июля. Соответствующий документ был утвержден Владимиром Путиным. В поправках к Основному закону страны предлагают закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. Также среди предложений значится ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #школы #генетика

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