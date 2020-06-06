Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Коллекторы предупредили об опасности "серой" схемы покупки квартиры в ипотеку

Коллекторы предупредили об опасности "серой" схемы покупки квартиры в ипотеку

 Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США

Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Путин поручил ввести курсы по генетике в российских школах

Путин поручил ввести курсы по генетике в российских школах

 Путин разберется с живодерами, сломавшими лапы Симбе

Путин разберется с живодерами, сломавшими лапы Симбе
Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

 Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа

Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа
Коллекторы предупредили об опасности "серой" схемы покупки квартиры в ипотеку

Коллекторы предупредили об опасности "серой" схемы покупки квартиры в ипотеку

 Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США

Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Путин поручил ввести курсы по генетике в российских школах

Путин поручил ввести курсы по генетике в российских школах

 Путин разберется с живодерами, сломавшими лапы Симбе

Путин разберется с живодерами, сломавшими лапы Симбе
Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

 Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа

Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа
9:53   6 Июня 2020
Политика

Путин разберется с живодерами, сломавшими лапы Симбе

Путин разберется с живодерами, сломавшими лапы Симбе

Фотографы-живодеры сломали маленькому львенку по кличке Симба задние лапы в Дагестане и не понесли за это ответственность. Президент РФ Владимир Путин взял ситуацию под личный контроль. Об этом глава государства сообщил в ходе видеоконференции.

Фотографы в Дагестане поломали маленькому львенку задние лапы. Личности преступников удалось выяснить, однако уголовное производство до сих пор не возбуждено.

Во время онлайн-совещания с защитниками животных и экологами Владимир Путин заявил, что берет инцидент под личный контроль. Коллеги главы государства сформируют все необходимые поручения, чтобы ситуация была разрешена, передает ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #дагестан #львенок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...