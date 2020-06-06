Путин разберется с живодерами, сломавшими лапы Симбе

Фотографы-живодеры сломали маленькому львенку по кличке Симба задние лапы в Дагестане и не понесли за это ответственность. Президент РФ Владимир Путин взял ситуацию под личный контроль. Об этом глава государства сообщил в ходе видеоконференции.

Фотографы в Дагестане поломали маленькому львенку задние лапы. Личности преступников удалось выяснить, однако уголовное производство до сих пор не возбуждено.

Во время онлайн-совещания с защитниками животных и экологами Владимир Путин заявил, что берет инцидент под личный контроль. Коллеги главы государства сформируют все необходимые поручения, чтобы ситуация была разрешена, передает ТАСС.