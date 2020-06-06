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9:20   6 Июня 2020
Экономика

Польша повысила тариф на транспортировку газа из РФ

Польша повысила тариф на транспортировку газа из РФ

Польское управление по регулированию энергетики установило новый тариф на прокачку российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа", говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно заявлению, с 2021 года средние платежи за газ из России увеличатся на 16,5%. Как отметили в ведомстве, повышение тарифа коснется компаний Gaz-System и EuRoPol GAZ. Первая — оператор польской сети газопроводов, вторая является собственником польского участка газопровода "Ямал — Европа": совместного предприятия "Газпрома" и польской PGNiG.

Теперь Gaz-System будет платить на 10-13% больше при входе в газотранспортную сеть Польши в зависимости от вида топлива. На точках входа ставки увеличатся на 0,1%. Кроме того, для EuRoPol GAZ новые тарифы означают увеличение средних платежей за услуги по транспортировке газа с высоким содержанием метана на 16,5%. Оба тарифа действуют с 1 января по 31 декабря 2021 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #польша #газ

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