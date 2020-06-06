Польша повысила тариф на транспортировку газа из РФ

Польское управление по регулированию энергетики установило новый тариф на прокачку российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа", говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно заявлению, с 2021 года средние платежи за газ из России увеличатся на 16,5%. Как отметили в ведомстве, повышение тарифа коснется компаний Gaz-System и EuRoPol GAZ. Первая — оператор польской сети газопроводов, вторая является собственником польского участка газопровода "Ямал — Европа": совместного предприятия "Газпрома" и польской PGNiG.

Теперь Gaz-System будет платить на 10-13% больше при входе в газотранспортную сеть Польши в зависимости от вида топлива. На точках входа ставки увеличатся на 0,1%. Кроме того, для EuRoPol GAZ новые тарифы означают увеличение средних платежей за услуги по транспортировке газа с высоким содержанием метана на 16,5%. Оба тарифа действуют с 1 января по 31 декабря 2021 года.