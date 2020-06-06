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9:10   6 Июня 2020
Политика

Захарова призвала готовиться ко второй волне коронавируса

Захарова призвала готовиться ко второй волне коронавируса

Мировое сообщество должно подготовиться к возможной второй вспышке коронавирусной инфекции. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, исследователи и специалисты не исключают вероятности второй вспышки нового типа коронавируса. Даже в случае ее наступления человечество должно быть готово противостоять болезни, передает слова дипломата "Парламентская газета".

Стоит отметить, что делегат от Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила о неизбежности очередной волны COVID-19, поскольку эпидемия развивается в зависимости от человека.

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Автор: Руслан Неглинный
#захарова #пандемия #коронавирус

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