Захарова призвала готовиться ко второй волне коронавируса

Мировое сообщество должно подготовиться к возможной второй вспышке коронавирусной инфекции. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, исследователи и специалисты не исключают вероятности второй вспышки нового типа коронавируса. Даже в случае ее наступления человечество должно быть готово противостоять болезни, передает слова дипломата "Парламентская газета".

Стоит отметить, что делегат от Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила о неизбежности очередной волны COVID-19, поскольку эпидемия развивается в зависимости от человека.