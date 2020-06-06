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8:56   6 Июня 2020
Политика

Россия передала ВВС Сирии новую партию самолетов МиГ-29 

Россия передала ВВС Сирии новую партию самолетов МиГ-29 

Церемония передачи боевой техники состоялась на авиабазе "Хмеймим" на западе провинции Латакия. Об этом сообщает российское посольство в САР.

Поставка самолетов выполнена в ходе военно-технического сотрудничества России и Сирии. Предыдущая партия МиГ-29 была доставлена на прошлой неделе сирийским военным. Об этом пишет ФАН.

КПП у поселения Ат-Тулайла после открытия части трассы М-4 между провинциями Алеппо и Раккой. "Демократические силы Сирии" были инициатором закрытия перехода, соединявшего территорию курдских формирований с силами, которые находятся под контролем правительства Сирии. Около города Манбидж арестовали двух местных жителей, которых обвинили в организации незаконных раскопок.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #латакия #алеппо #миг-29

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