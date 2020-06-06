Коллекторы предупредили об опасности "серой" схемы покупки квартиры в ипотеку

Коллекторы рассказали о росте числа "серых" схем покупок квартир в ипотеку без первоначального взноса. Об этом сообщили специалисты агентства "Долговой консультант".

Эксперты отмечают, что данная схема основывается на сговоре покупателя и оценщика. Последний завышает стоимость недвижимости, что позволяет покупателю получать большой кредит в банке, который позволяет покрыть взнос на квартиру.

Специалисты в качестве примера приводят в беседе с ТАСС следующую ситуацию. Продавец квартиры намерен получить за нее 2,7 миллиона рублей. При этом через ипотеку покупатель должен иметь не менее десяти процентов собственных средств — то есть, 270 тысяч рублей, которых у него нет. Банк же может выдавать кредит максимум на 2,43 миллиона рублей. Покупатель завышает стоимость недвижимости для получения кредита, равного стоимости квартиры. Таким образом, квартира оценивается в три миллиона, а банк одобряет кредит в размере 2,7 миллиона.

Коллекторы обращают внимание, что хотя данный метод и позволит купить квартиру раньше, завышенный размер кредита все равно ляжет на плательщика. Таким образом, покупатель может столкнуться с невозможностью оплачивать неподъемный долг.

Ранее сообщалось, что граждане РФ получат около 640 тысяч ипотечных кредитов в текущем году, что на 240 тысяч больше, чем в прошлом. Об этом сообщает телеканал "360".