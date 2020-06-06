Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ситуация с беспорядками в США стабилизируется еще до выборов президента. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Подозреваемых правоохранителей "отмазать" от ответственности за гибель афроамериканца Джорджа Флойда не удастся, полагает Пушков. По его мнению, процесс над ними будет жестким и показательным.

Парламентарий отмечает, что этническая "бомба" в США взрывается регулярно, поэтому речи об "американской социальной революции" речи идти быть не может. Пушков уверен, протесты начнут успокаиваться задолго до президентских выборов — мародеров обуздают и хулиганов посадят

Также он в беседе с "Парламентской газетой" заявил, что эффект от протестов может сойти на нет уже к ноябрю. Однако, это вряд ли поможет США избежать конфликтов на расовой почве в будущем.