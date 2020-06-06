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8:35   6 Июня 2020
Политика

ВОЗ расширила рекомендации по ношению масок в период пандемии COVID-19

ВОЗ расширила рекомендации по ношению масок в период пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения признала необходимость ношения масок при посещении магазина и в общественном транспорте для защиты от рисков коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о пересмотре рекомендаций в ходе брифинга.

Всемирная организация здравоохранения во избежание рисков коронавирусной инфекции рекомендует использовать маски в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей с недостаточным дистанцированием. Гендиректор ВОЗ призвал учесть соответствующие рекомендации в странах со сложной эпидемиологической обстановкой.

ВОЗ ранее рекомендовала носить маски только заболевшим с подтвержденным COVID-19, однако в свете последних наблюдений решила пересмотреть их. Маски в местах с малым дистанцированием в районах распространения коронавируса также рекомендуется использовать людям старше 60 лет с хроническими заболеваниями, передает РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
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