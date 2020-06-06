Аферисты обманывают российских пенсионеров, навязывая им "перерасчет"

Пожилым людям стали навязывать услугу "перерасчета пенсий" недобросовестные юридические компании. Об этом свидетельствует резкое увеличение запросов в Пенсионный фонд РФ.

Главное управление региональной безопасности Московской области рассказало, что пересчет пенсионных компенсаций в среднем составляет около 50-ти рублей. Отмечается, что за нужные заявления и юридическое сопровождение по данному вопросу взималась плата от 20 тысяч рублей за одно заявление.

Подчеркивается, что юридические аферисты часто представляются работниками ПФР и сообщают пожилым людям о положенной им денежной выплате. При этом предлагается указать номер счета для перечисления доплат к пенсиям. Также возможна рассылка мобильных сообщений с сайта, маскирующегося под официальный портал Госуслуг. В них указана информация о денежной компенсации.