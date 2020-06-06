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7:58   6 Июня 2020
Общество

Аферисты обманывают российских пенсионеров, навязывая им "перерасчет"

Аферисты обманывают российских пенсионеров, навязывая им "перерасчет"

Пожилым людям стали навязывать услугу "перерасчета пенсий" недобросовестные юридические компании. Об этом свидетельствует резкое увеличение запросов в Пенсионный фонд РФ.

Главное управление региональной безопасности Московской области рассказало, что пересчет пенсионных компенсаций в среднем составляет около 50-ти рублей. Отмечается, что за нужные заявления и юридическое сопровождение по данному вопросу взималась плата от 20 тысяч рублей за одно заявление. 

Подчеркивается, что юридические аферисты часто представляются работниками ПФР и сообщают пожилым людям о положенной им денежной выплате. При этом предлагается указать номер счета для перечисления доплат к пенсиям. Также возможна рассылка мобильных сообщений с сайта, маскирующегося под официальный портал Госуслуг. В них указана информация о денежной компенсации.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #компенсация #пенсия

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