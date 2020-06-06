МИД РФ назвал высылку российских дипломатов из Чехии провокацией

МИД России высказался по поводу высылки российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве сообщили, что считают действия чешских властей "провокацией" и "недружественным шагом". МИД РФ заявило, что решение Праги обязательно получит "адекватный ответ". Отмечается, что эта ситуация повлияет на формировании российской линии в отношении Чехии. Российское дипломатическое ведомство добавило, что Прага поступила непорядочно и недостойно.

Чешские власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, а также дали им время покинуть страну до 7 июня. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что это решение было принято после якобы привоза яда в Чехию российским дипломатом.

Чешские СМИ в апреле писали, что якобы в столицу страны приехал некий дипломат, у которого при себе был обнаружен яд. Журналисты отмечали, что якобы готовилось покушение на политиков, которые имели отношение к сносу памятника маршалу Коневу.