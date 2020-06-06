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7:31   6 Июня 2020
Политика

МИД РФ назвал высылку российских дипломатов из Чехии провокацией

МИД РФ назвал высылку российских дипломатов из Чехии провокацией

МИД России высказался по поводу высылки российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве сообщили, что считают действия чешских властей "провокацией" и "недружественным шагом". МИД РФ заявило, что решение Праги обязательно получит "адекватный ответ". Отмечается, что эта ситуация повлияет на формировании российской линии в отношении Чехии. Российское дипломатическое ведомство добавило, что Прага поступила непорядочно и недостойно.

Чешские власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, а также дали им время покинуть страну до 7 июня. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что это решение было принято после якобы привоза яда в Чехию российским дипломатом.

Чешские СМИ в апреле писали, что якобы в столицу страны приехал некий дипломат, у которого при себе был обнаружен яд. Журналисты отмечали, что якобы готовилось покушение на политиков, которые имели отношение к сносу памятника маршалу Коневу.

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Автор: Ирина Большунова
#дипломаты #чехия #мид рф

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