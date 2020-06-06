Врач назвал боль в животе самым распространенным симптомом рака кишечника

Боль в животе может свидетельствовать о колоректальном раке. Об этом сообщил американский гастроэнтеролог Джон Кисиэль.

По его словам, злокачественная опухоль толстого кишечника является одной из самых частых причин смерти от онкологических заболеваний в США. В мире ситуация примерно такая же, пишет Medicalxpress.

Колоректальный рак можно вылечить, если "поймать" его на ранних этапах. Самым распространенным симптомом этого вида онкологического заболевания является боль, дискомфорт в кишечнике, которые мешают органу нормально работать. Гастроэнтеролог добавил, что одним из самых лучших способов диагностики предраковых заболеваний считается эндоскопическая колоноскопия.

Телеканал "360" ранее сообщал об опасном свойстве очень горячего чая. По словам ученых, употребление напитка высокой температуры может привести к развитию рака органов пищеварения.