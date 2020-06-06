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Матвиенко: нужно использовать новые технологии для распространения русского языка в мире

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6:19   6 Июня 2020
Политика

Матвиенко: нужно использовать новые технологии для распространения русского языка в мире

Матвиенко: нужно использовать новые технологии для распространения русского языка в мире

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить поддержку интернет-ресурсов, которые способствуют популяризации русского языка в мире на Ливадийском форуме. Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент ФАН.

Ливадийский форум должен был пройти шестой раз, но из-за распространения коронавирусной инфекции его отменили, сообщила Матвиенко. По ее словам, в следующем году эпидемиологическая ситуация позволит организовать форум в Крыму в привычном для всех формате. Об этом пишет ФАН.

Матвиенко написала, что важно подготовиться к следующему по счету мероприятию. Она отметила, что одной из самых важных целей сейчас является поиск новых форматов распространения языка. Русскоязычный сегмент в Сети является одним из самых широких и популярных в мире, добавила Матвиенко.

Общероссийское голосование по внесению некоторых поправок в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Даты проведения голосования утвердил российский лидер Владимир Путин. В поправках к Основному закону РФ предлагают закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, а также ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.

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Автор: Илья Романович
#рф #матвиенко #конституция

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