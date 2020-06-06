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 Посольство РФ напомнило Госдепу о незаконном присутствии США в Сирии

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5:44   6 Июня 2020
Политика

Посольство РФ напомнило Госдепу о незаконном присутствии США в Сирии

Посольство РФ напомнило Госдепу о незаконном присутствии США в Сирии

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о якобы деструктивной роли России на Ближнем Востоке. Дипмиссия напомнила, что российские военные присутствуют в Сирии по приглашению Дамаска.

Военные США с самого начала незаконно присутствуют на территории Сирии, в отличие от России, которая получила приглашение со стороны официального Дамаска. Посольство РФ в связи с этим напомнило помощнику госсекретаря Шенкеру, что ни Совет Безопасности ООН, ни законное правительство Сирии не давали разрешение на размещение американских войск на их территории.

Россия по приглашению сирийского руководства с 2015 года оказывает Дамаску помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении страны. Коалиция во главе США действует в САР незаконно, без приглашения официальных властей и в нарушение международного права, передает РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #сирия #оон #посольство #военные #ближний восток

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