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5:25   6 Июня 2020
Армия

СМИ сообщили о планах Трампа вывести из Германии несколько тысяч американских военных

СМИ сообщили о планах Трампа вывести из Германии несколько тысяч американских военных

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ вывести 9 500 военнослужащих, находящихся в ФРГ. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание отмечет, что указ предписывает войскам покинуть Германию к сентябрю. Данное решение снизит общее число дислоцированных в Германии солдат до 34,5 тысячи.

Сейчас в Германии находятся пять крупных американских гарнизонов. Минувшей осенью американцы стали виновниками химического заражения земель в городе Ансбах.

Последнее время политики от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) все чаще требуют вывоза ядерного арсенала США из Германии. Соединенные Штаты в ответ обвиняют активистов в подрыве безопасности.

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Автор: Борис Нестеров
#германия #военные сша #вывод войск

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