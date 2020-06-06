Минздрав РФ не станет тестировать водителей на алкоголь маркером CDT

Минздрав РФ поменял порядок медицинского освидетельствования водителей. Об этом говорится в приказе ведомства.

Согласно проекту приказа, опубликованного Минздравом РФ в пятницу, определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) для справки на водительские права заменят на другие лабораторные исследования крови и мочи в целях диагностики употребления алкоголя.

Близкий к правительству РФ источник сообщил "Известиям", что на тестирование на алкоголь будут отправлять не каждого, а только тех, в отношении кого возникает подозрение у врача-нарколога.

Минздрав с 22 ноября прошлого года планировал изменить в России правила медосвидетельствования. Из-за обязательного тестирования на CDT стоимость справки должна была увеличиться в несколько раз.