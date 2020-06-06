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4:58   6 Июня 2020
Общество

Минздрав РФ не станет тестировать водителей на алкоголь маркером CDT

Минздрав РФ не станет тестировать водителей на алкоголь маркером CDT

Минздрав РФ поменял порядок медицинского освидетельствования водителей. Об этом говорится в приказе ведомства.

Согласно проекту приказа, опубликованного Минздравом РФ в пятницу, определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) для справки на водительские права заменят на другие лабораторные исследования крови и мочи в целях диагностики употребления алкоголя.

Близкий к правительству РФ источник сообщил "Известиям", что на тестирование на алкоголь будут отправлять не каждого, а только тех, в отношении кого возникает подозрение у врача-нарколога.

Минздрав с 22 ноября прошлого года планировал изменить в России правила медосвидетельствования. Из-за обязательного тестирования на CDT стоимость справки должна была увеличиться в несколько раз.

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Автор: Юлия Яковлева
#водительские права #алкоголь #минздрав рф

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