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4:19   6 Июня 2020
Политика

Захарова рассказала об увеличении числа желающих покинуть США россиян на фоне беспорядков

Захарова рассказала об увеличении числа желающих покинуть США россиян на фоне беспорядков

Количество россиян, которые желают вернуться в Россию из США из-за ситуации с беспорядками, увеличивается с каждым днем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью "Парламентской газете" Захарова рассказала, что вырос спрос на рейсы из США. Она рассказала об общении с россиянами в Майами, которые просят выделить дополнительные самолеты, чтобы улететь из страны. Представитель МИД РФ подчеркнула, что с каждым днем число желающих покинуть США только увеличивается. Она отметила, что их можно понять.

Захарова сообщила, что еще несколько недель назад США не были местом, которое требовало вывоз россиян, так как в основном ситуация из-за коронавируса была трудная в Юго-Восточной Азии, но при возникновении протестов и беспорядков вывозной фактор изменился.

По сообщению телеканала "360", Захарова раскритиковала заявления японского политолога, который предложил России вернуть Курилы Японии. По ее словам, такие высказывания не помогут налаживанию двусторонних отношений.

Президент РФ Владимир Путин определил сроки голосования по поправкам в Конституцию. Голосование продлится неделю в период с 25 июня по 1 июля. Среди поправок к Основному закону выделяется положение о защите государственной целостности России, которое навсегда сможет закрыть вопрос с Крымом, Курильскими островами и Калининградом.

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Автор: Руслан Неглинный
#захарова #сша #россияне #мид рф #беспорядки #конституция

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