Министр обороны Франции сообщила о ликвидации главаря "Аль-Каиды в странах Магриба"

Глава запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" был убит в республике Мали. Об этом сообщает France-Press (AFP) со ссылкой на источник.

Позже министр обороны Франции Флоранс Парли подтвердила соответствующие сообщения. По ее словам, третьего июня французские военные при поддержке партнеров ликвидировали Абдельмалека Друкделя и нескольких его сообщников.

"Аль-Каида в странах исламского Магриба" является вооруженной группировкой, действующей в Алжире. Террористическая организация бесчинствует в ближайших странах материка.