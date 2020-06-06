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3:07   6 Июня 2020
Политика

Двое детей в Хасаке стали жертвами террористов, которые установили взрывчатку в автомобиле

Двое детей в Хасаке стали жертвами террористов, которые установили взрывчатку в автомобиле

Взрыв произошел на севере Сирии. Радикальные боевики установили самодельное взрывное устройство в припаркованный автомобиль. СМИ сообщают о погибших и раненых.

В городе Рас-аль-Айн в сирийской провинции Хасака два несовершеннолетних ребенка получили смертельные ранения в результате взрыва заминированного автомобиля, припаркованного возле здания местной больницы. По данным местного информационного агентства SANA, пострадали еще три человека. 

ФАН сообщает, что на севере Сирии, а именно в данном районе, дислоцируются турецкие военнослужащие и курдские бандформирования.

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Автор: Ирина Большунова
#терроризм #сирия #политика

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