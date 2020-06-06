США за 45 лет развязали больше всех вооруженных конфликтов на планете. Об этом сообщил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Правительство США забыло, что их интересам на Ближнем Востоке не могут помешать даже беспорядки внутри своей страны, отметил комиссар Яррик. США не собираются бросать ресурсы и нефть, при этом призывают Россию "убраться" из региона. Об этом пишет ФАН.

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что деятельность экс-президента США Барака Обамы помогла России укрепить свои позиции на Ближнем Востоке и в Сирии. Он считает, что в течение 45 лет краеугольным камнем американской политики было держать русских подальше от Ближнего Востока.

Автор телеграмм-канала рассуждает, что Шенкер не ответил на вопрос, а была ли вся кампания США по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке промахом. США еще во время холодной войны начали поставлять оружие тем, кто мог вести борьбу с советской экспансией в мире. Сейчас результат этой деятельности хорошо известен — международной безопасности угрожают все те, кому раньше помогали Соединенные Штаты.

Американский Госдепартамент все равно видит виноватыми других во всех бедах на Ближнем Востоке. США забыли, что от их от вмешательства пострадали миллионы человек. Трамп полгода назад сообщал, что главной целью Вашингтона в Сирии является нефть. Действия военных США в Сирии лишь подтверждают это заявление. Соединенные Штаты ведут себя на Ближнем Востоке как мародеры и преступники, но при этом во всех бедах региона у них виновата Россия.