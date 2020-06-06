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Четыре мирных поселения в Сирии попали под обстрел боевиков "Джебхат ан-Нусры"

Четыре мирных поселения в Сирии попали под обстрел боевиков "Джебхат ан-Нусры"

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2:01   6 Июня 2020
Политика

Четыре мирных поселения в Сирии попали под обстрел боевиков "Джебхат ан-Нусры"

Четыре мирных поселения в Сирии попали под обстрел боевиков "Джебхат ан-Нусры"

Террористы запрещенной в РФ террористической группировки обстреляли населенные пункты сирийской провинции Алеппо. Об этом на брифинге рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Александр Щербицкий.

Исходя из предоставленной руководителем ЦПВС информации, всего было зафиксировано четыре обстрела. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" атаковали поселения сирийской провинции Алеппо: Мизназ, Бала, Урум-Эс-Сугра и Арбих.

Военные РФ в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00.01 6 марта 2020 г. продолжают патрулирование на территории САР. Российская авиация поддерживает отряды военной полиции с воздуха при патрулировании. В пятницу самолеты проинспектировали маршрут: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Тель-Тамер – Мамбрука – Бтейман – Алия – Тель-Тамер – Телль-Эг-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #политика #цпвс

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