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Правительство РФ будет руководить Ростуризмом напрямую

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Правительство РФ будет руководить Ростуризмом напрямую

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1:30   6 Июня 2020
Общество

Правительство РФ будет руководить Ростуризмом напрямую

Правительство РФ будет руководить Ростуризмом напрямую

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения министерства экономического развития под прямое руководство Правительства РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту Указа "О совершенствовании госуправления в сфере туризма", руководство деятельностью Ростуризма будет осуществляться Кабмином РФ.

Агентству передаются функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, а также по осуществлению надзора за деятельностью туроператоров.

Федеральное агентство по туризму начало работу в 2004 году. С 14 сентября 2018 года оно было в ведении Министерства экономического развития РФ.

С 25 июня по 1 июля на территории страны пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. В числе изменений — предложение о государственном обеспечении доступности медобслуживания, индексация пенсий ежегодно, гарантированная адресная соцподдержка.

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Автор: Борис Нестеров
#ростуризм #кабмин рф

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