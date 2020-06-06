Правительство РФ будет руководить Ростуризмом напрямую

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения министерства экономического развития под прямое руководство Правительства РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту Указа "О совершенствовании госуправления в сфере туризма", руководство деятельностью Ростуризма будет осуществляться Кабмином РФ.

Агентству передаются функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, а также по осуществлению надзора за деятельностью туроператоров.

Федеральное агентство по туризму начало работу в 2004 году. С 14 сентября 2018 года оно было в ведении Министерства экономического развития РФ.

С 25 июня по 1 июля на территории страны пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. В числе изменений — предложение о государственном обеспечении доступности медобслуживания, индексация пенсий ежегодно, гарантированная адресная соцподдержка.