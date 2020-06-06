Минюст признал меры Москвы соразмерными угрозе эпидемии

Меры, введенные региональными властями в рамках борьбы с коронавирусом, соразмерны степени угрозы инфекции. Об этом сообщили в Минюсте РФ.

В ведомстве провели анализ, который помог установить, насколько принимаемые властями меры соответствуют угрозе пандемии коронавируса. Эксперты назвали меры обоснованными. Это касается и Москвы, сообщает пресс-служба министерства.

Анализ показал, что ограничительные меры отвечают целям охраны жизни и здоровья россиян, указанным в Конституции РФ. В каждом субъекте страны власти принимают меры, исходя из степени угрозы в регионе.

Также в министерстве напомнили, что ограничительные меры носят временный характер и регулярно пересматриваются в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. То, что ограничения постепенно ослабляют, говорит о том, что они призваны защищать людей, а не вмешиваться в их жизнь.

Ранее телеканал "360" сообщал, что власти Московской области приняли решение пока не ослаблять ограничительные меры. В регионе уже снят запрет на посещение парков и занятия спортом на открытом воздухе, о дальнейших снятиях ограничений пока не позволяет говорить коэффициент распространения коронавируса.

С 25 по 1 июля будет проходить голосование по поправкам к Конституции РФ. Этот период был определен президентом России Владимиром Путиным. Изменения в Основном законе призваны улучшить качество жизни россиян. Среди предлагаемых поправок — обеспечение государством доступности медицинского обслуживания, обязательная индексация пенсий каждый год, адресная соцподдержка и другие меры.