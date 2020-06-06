Спикер ЛНА обвинил Турцию в намерении заполучить нефть и газ Ливии

Ливия противостоит агрессии стране с большим военным потенциалом. Речь идет о Турции, которую интересуют только полезные ископаемые в Северной Африке. Об этом заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

Генерал-майор Мисмари сообщил журналистам, что глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж несет ответственность за то, что внутренний конфликт в стране перерос в противостояние с Турцией. Анкара стремится завладеть нефтегазовыми месторождениями. Только эту цель преследует турецкая интервенция, объяснил спикер Ливийской национальной армии.

Турция активно поддерживает боевиков так называемого ПНС Ливии оружием и техникой и занимается переброской сирийских наемников. Мисмари ранее заявил, что Анкара использует террористическую угрозу для оправдания присутствия своих военных в североафриканском регионе, передает Федеральное агентство новостей.