Глава Подмосковья назвал условие дальнейшего снятия ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дальнейшее снятие ограничений будет возможно при снижении индекса распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом глава Подмосковья сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Московской области пока еще недостаточно снизился, чтобы можно было переходить к следующему этапу снятия ограничений. Воробьев отметил, что власти Подмосковья хотели бы продолжать послабление действующих мер, однако главный санитарный врач и эксперты считают, что делать это пока что рано.

Воробьев заверил, что власти Подмосковья хотят, чтобы ситуация поменялась, и тогда могли бы открыться торговые центры. Следующий шаг по отмене ограничений сделают, когда в Московской области зафиксируют снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции.