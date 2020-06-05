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22:49   5 Июня 2020
Политика

Глава Подмосковья назвал условие дальнейшего снятия ограничений

Глава Подмосковья назвал условие дальнейшего снятия ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дальнейшее снятие ограничений будет возможно при снижении индекса распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом глава Подмосковья сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Московской области пока еще недостаточно снизился, чтобы можно было переходить к следующему этапу снятия ограничений. Воробьев отметил, что власти Подмосковья хотели бы продолжать послабление действующих мер, однако главный санитарный врач и эксперты считают, что делать это пока что рано.

Воробьев заверил, что власти Подмосковья хотят, чтобы ситуация поменялась, и тогда могли бы открыться торговые центры. Следующий шаг по отмене ограничений сделают, когда в Московской области зафиксируют снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции.

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Автор: Ирина Большунова
#воробьев #подмосковье #ограничения

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