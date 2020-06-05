Политолог Трухачев объяснил, кому выгодно ухудшение отношений между Чехией и Россией

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш, который ранее объявил о высылке из Праги двух российских дипломатов, просто не имеет политического пространства для свободного маневра, на этих мерах настаивает оппозиция, которая его весь последний год.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал в пятницу доцент РГГУ, политолог Вадим Трухачев, комментируя заявление Бабиша о том, что причиной высылки из Чехии российских дипломатов является история с предполагаемой попыткой отравления рицином представителей местных муниципальных властей, ответственных за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

«Сейчас Бабиш находится под огнем критики антироссийской оппозиции по совершенно другим вопросам, никак не связанным с отношениями с Россией. И у него просто не остается политического пространства, чтобы позволить себе какую-то свободу еще и на этом направлении», — напомнил Трухачев.

По словам политолога, на протяжении последнего года антироссийски настроенные оппозиционеры травили чешского премьера, поэтому сейчас он вынужден был им уступить и согласиться с мерами, на которых те настаивали.

«Он, сочтя этот вопрос не главным для себя, пошел им на уступку. Был там рицин, не было там рицина – это не имеет никакого значения: для Бабиша главное – сохранить свой пост премьер-министра», — добавил эксперт.

Также Трухачев предположил, что ухудшение российско-чешских отношений выгодно тем представителям местных элит, кто не собирается развивать связи с Москвой, и кто обвиняет президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Андрея Бабиша в пророссийских взглядах.

Также, ухудшение отношений Праги и Москвы выгодно, конечно, заокеанским политикам, которых не устраивает, что Чехия лишь через раз соглашается с США и хотели бы полностью втянуть ее в сферу своего влияния.

Кроме того, заключил политолог, сложившаяся ситуация выгодна и соседней Польше, которую не устраивает, что Чехия, входя вместе с ней в Вышеградскую группу, не следует линии Варшавы в полной мере.