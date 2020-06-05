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22:14   5 Июня 2020
Общество

Мурашко заявил, что "расслабляться" в ситуации с коронавирусом рано

Мурашко заявил, что "расслабляться" в ситуации с коронавирусом рано

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что расслабляться из-за ситуации с коронавирусом пока не стоит. Об этом сообщает канал "Россия-1".

Мурашко дал интервью журналистке Наиле Аскер-Заде. Отвечая на вопрос о том, стоит ли гражданам расслабляться, он ответил, что однозначно об этом речи быть не может.

Также в ходе интервью он сообщил, что Забайкальский край и Северная Осетия вызывают тревогу из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее в интервью телеканалу "360" губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснил, что принять дальнейшее решение о послаблении ограничительных мер пока не позволяет коэффициент распространения коронавируса в Подмосковье

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Автор: Юлия Яковлева
#минздрав #коронавирус #Мурашко

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