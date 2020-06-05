Правительство Москвы готовится к ослаблению режима самоизоляции на следующей неделе

Столичные власти на следующей неделе могут принять более радикальные решения по ослаблению ограничительных мер. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Мэр в эфире телеканала "Россия -1" сообщил, что период изменения ситуации — это семь дней. По его словам, новые правила были введены в 1 июня. Следовательно, выводы о снятии ограничений можно будет сделать 8 июня.

Собянин отметил, что положительная динамика заражения COVID-19 сохраняется, о чем в ближайший понедельник могут быть сделаны выводы. По его словам, меньше выявляется больных, меньше заболеваемость пневмонией и меньше смертей.

Ранее Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности будут сняты к 1 июля.