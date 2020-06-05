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 Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа

Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа
22:16   5 Июня 2020
Весь мир

Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа

Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа

Если ситуация в Соединенных Штатах Америки начнет развиваться по сценарию, выгодную демократам, президент страны Дональд Трамп использует свой козырь – конфронтацию с Китаем.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал журналист и политолог Михаил Леонтьев. По его словам, американские демократы придерживаются прокитайских позиций, поэтому им очень сложно противопоставлять что-нибудь теме Китая, китайской угрозы, китайской опасности.

«У Трампа есть свой козырь в рукаве, и если все начнет развиваться так, как планируют демократы, то тогда мы увидим фантастический взлет конфронтации с Китаем. Вплоть до эксцессов каких-то», — считает Леонтьев.

В то же время, по словам политолога, демократы помимо «антирасистских страстей», которые сами по себе «отлично работают» против Трампа, используют и другие приемы. Например, чтобы повлиять на электорат, они могут создать для обывателей «обстановку кошмара», а затем связать все это с Трампом.

Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа

«Коронавирус, плюс беспорядки, плюс сожженные магазины, плюс 40 миллионов безработных. Эта обстановка бесконечного кошмара, которая психологически связывается с действующим президентом – это способ заставить электорат проголосовать за кого угодно», — объяснил журналист.

Также Михаил Леонтьев добавил, что все, что сейчас происходит в США, напоминает картину Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны». Только сейчас, по его словам, ситуация уже похоже не на предчувствие, а на репетицию гражданской войны.

Леонтьев: конфронтация с Китаем станет козырем в рукаве Трампа

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #китай #трамп #весь мир #беспорядки #демократы #электорат

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