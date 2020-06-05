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Симоньян призвала ставить пометки на публикации СМИ-иноагентов в качестве ответа Facebook

Симоньян призвала ставить пометки на публикации СМИ-иноагентов в качестве ответа Facebook

 Продажи валюты ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку составили 4,3 млрд долларов

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21:01   5 Июня 2020
Политика

Симоньян призвала ставить пометки на публикации СМИ-иноагентов в качестве ответа Facebook

Симоньян призвала ставить пометки на публикации СМИ-иноагентов в качестве ответа Facebook

Ставить пометки на посты СМИ-иноагентов в социальных сетях в качестве ответа на действия Facebook призвала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В американской соцсети решили помечать публикации подконтрольных стране медиа. Симоньян отметила, что Российской Федерации необходимо пересмотреть свою политику в Сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Главред телеканала RT сказала, что Россия должна предпринимать "зеркальные шаги". Запад борется со СМИ, которые они считают иностранными агентами, а России следует противостоять подобным медиа в своей стране. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#сми #facebook #симоньян

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