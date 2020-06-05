Симоньян призвала ставить пометки на публикации СМИ-иноагентов в качестве ответа Facebook

Ставить пометки на посты СМИ-иноагентов в социальных сетях в качестве ответа на действия Facebook призвала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В американской соцсети решили помечать публикации подконтрольных стране медиа. Симоньян отметила, что Российской Федерации необходимо пересмотреть свою политику в Сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Главред телеканала RT сказала, что Россия должна предпринимать "зеркальные шаги". Запад борется со СМИ, которые они считают иностранными агентами, а России следует противостоять подобным медиа в своей стране.